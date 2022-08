Vrouwen vragen aandacht voor borstvoeding in openbaar: “Andere vrouwen motiveren”

Deze week is het overal ter wereld borstvoedingsweek en daarom werden woensdag op 15 verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel acties gehouden waar enkele moeders gezamenlijk borstvoeding gaven. Ook in Dendermonde verzamelden een tiental mama’s en hun kindje.

De actie werd gedoopt ‘Voeden in verbinding' en wil andere mama’s over de drempel helpen om gewoon borstvoeding te geven in het openbaar. Magaly Van Der Kelen leidde de actie in Dendermonde. “We willen het belang en de bewustwording van borstvoeding verhogen, maar tegelijkertijd ook de moeders steunen die de keuze maken om in het openbaar borstvoeding te geven. Hier is niets mis mee en dat willen we graag aantonen", zegt Magaly.