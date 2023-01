Vrouw gewond naar ziekenhuis na aanrijding tussen twee voertuigen

Dendermonde Griffie belt politie nadat beklaagde spontaan rijbewijs inleverde maar toch wagen instapte: “Stel me vragen bij manier waarop dit gebeurde”

Een man stond dinsdagochtend voor de politierechtbank in Dendermonde terecht nadat hij in de wagen was gestapt terwijl hij net zijn rijbewijs had ingeleverd op de griffie. Het was de griffie die de man in het oog hield na de inlevering en meteen de politie belde. “Ik heb het er moeilijk mee dat de griffie deze kennis gebruikte om de politie te bellen", aldus raadsman Kjell Verleysen.

15:53