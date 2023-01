Vrouw (65) hele nacht op gruwelijke wijze misbruikt: 32-jarige man opgepakt voor ernstige zedenfeiten met geweld

DendermondeIn het Krijgshof in Dendermonde is een 65-jarige vrouw in de nacht van dinsdag op woensdag urenlang misbruikt door een onbekende man van 32 jaar oud. Hij kon haar appartement binnendringen met een smoesje. Pas woensdagochtend kon het slachtoffer ontsnappen en de hulpdiensten bellen.

De feiten speelden zich af op Krijgshof 1 in een appartement op de zesde verdieping. Rond middernacht zou een 32-jarige man aangebeld hebben bij de vrouw. Hij gebruikte een smoes om te zeggen dat hij honger had en vroeg aan de vrouw of zij iets had om te eten. De vrouw liet de man nietsvermoedend binnen op haar appartement en daar liep het plots mis. Hij verplichtte de vrouw om verschillende seksuele handelingen bij hem uit te voeren. Zo zou hij onder meer gevraagd hebben hem te bevredigen.

Blauwe plekken

De vrouw probeerde zich te verzetten, maar dat liet de indringer niet toe. De man zou haar ook proberen te verstikken hebben, en vroeg nog heel wat andere ongepaste dingen. Het misbruik ging uren lang door en de dader bleef al die tijd aanwezig in het appartement. Woensdagochtend slaagde de vrouw er op een of andere manier in om te ontsnappen uit haar appartement. Ze kwam dan een verdieping lager terecht, waar de hulpdiensten verwittigd konden worden. De vrouw had verschillende blauwe plekken en probeerde zich duidelijk te verweren. Toen ze de hulpdiensten belde, zat de man nog in het appartement. Daar was hij nog steeds toen de politie aankwam, waardoor ze hem gemakkelijk konden arresteren.

Shock

De vrouw werd naar Gent overgebracht met zware verwondingen. Daar verblijft ze op een speciale afdeling voor slachtoffers van seksueel geweld. Of de dader intussen werd gevat is niet duidelijk. In het appartementsgebouw zijn ze alleszins in shock over wat er gebeurde. De bewoners durfden niet veel te zeggen, maar sommigen bevestigden wel dat er een incident gebeurde in het appartementsgebouw. Of de vrouw en de man elkaar kenden is niet duidelijk.

Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt ook dat er een incident heeft plaatsgevonden in het appartement, en zal later nog meer informatie geven over de feiten. De politie voerde ook al een onderzoek uit in het appartementsgebouw woensdagochtend. Het parket van Oost-Vlaanderen laat weten dat ze een 32-jarige man hebben gearresteerd. “Hij werd uitgebreid verhoord woensdagnamiddag door de politie", klinkt het. “Morgen zal hij voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter voor ernstige zedenfeiten met het gebruik van geweld.” Of beide personen elkaar kenden is op dit moment nog niet duidelijk, maar maakt deel uit van het onderzoek laat het parket weten.

