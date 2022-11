Vroegere Abdijschool opnieuw bron van inspiratie voor nieuwe roman

DendermondeNadat hij eerder al een boek schreef met verhalen uit de vroegere Abdijschool in Dendermonde, heeft Steven De Schaepmeester (48) uit Destelbergen een tweede roman klaar. Opnieuw zorgt de Abdijschool voor inspiratie. “Maar het is deze keer enkel de basis voor een verzonnen verhaal”, zegt de auteur.

Steven De Schaepmeester is afkomstig uit Zele, maar sleet eind jaren tachtig zijn tienerjaren wel in de vroegere Abdijschool en bijhorend internaat tussen Oude Vest en Dijkstraat in Dendermonde. Toen het gebouw in 2019 onder de sloophamer verdween om plaats te ruimen voor een bouwproject, besloot De Schaepmeester een boek over die jaren te schrijven. Alle herinneringen, anekdotes en de fratsen die De Schaepmeester met zijn vrienden uitspookte tijdens zijn studententijd in de Abdijschool, bundelde hij nu in het boek “Interne Keuken”.

Het schrijven beviel hem zo dat er nu een tweede roman uit zijn pen rolt. “Luck” speelt zich af eind jaren zestig. “Pater Prefect leidt op dat ogenblik een weeshuis en neemt de vondeling Luck in huis”, vat De Schaepmeester zijn nieuw boek samen. “Het jongetje groeit op in de bijzondere leefwereld die de Prefect heeft gecreëerd, maar voor de Prefect zelf wordt het steeds moeilijker werken. Hij voelt de hete adem van de seculiere kinderbescherming in zijn nek. De regelgeving verstikt.”

Hoewel het verhaal helemaal verzonnen is, zit er toch een link naar de vroegere Abdijschool. “Pater Prefect heb ik vorm gegeven naar het evenbeeld van de pater die ons indertijd op internaat begeleidde”, vertelt Steven. “”Hij was één van de weinige paters waar ik veel respect voor had, door zijn manier van opvoeden. Maar daar stopt wel elke vergelijking met de Abdijschool. Waar oud-leerlingen of gelijk wie ooit in een internaat of iets gelijkaardigs opgroeide zich wel zullen in herkennen, is het deel uitmaken van een gemeenschap en wat die kan betekenen om er een sterker individu door te worden. Dat is alleszins iets wat ik zelf meegenomen heb uit mijn tijd in de Abdijschool.”

De Schaepmeester koos voor een verhalende roman, met heel beschrijvende taal. “Korte hoofdstukken maken het geheel bovendien vlot leesbaar”, zegt hij. “Dit is geen klassieke literatuur, maar ik garandeer wel leesplezier.”

“Luck” telt 230 pagina’s en kost 18,95 euro. Het boek ligt in de Standaard Boekhandel van Dendermonde en is online te bestellen via de meest courante webshops.

