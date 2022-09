Vrienden organiseren tweede ‘Ride for Dylan’ nadat hij om het leven kwam bij tragisch ongeval

Het tragische ongeval gebeurde ‘s avonds op de Langestraat in Schoonaarde. Dylan was er met zijn motor op weg naar vrienden toen hij de controle verloor over zijn stuur. Op enkele honderden meters van zijn vrienden dook hij de gracht in en stierf hij ter plekke. Dylan was bijzonder sportief en zijn vrienden besloten daarom een herdenkingsmoment te houden voor hem in de vorm van een wielerwedstrijd. De eerste editie van de ‘Ride for Dylan’ werd vorig jaar georganiseerd en was een groot succes. Er zal zowel een wedstrijd gehouden worden voor de heren als voor vrouwen, en dit jaar is er ook een fun rit. “Alles staat in het teken van Dylan, die we op deze manier graag willen herdenken", besluit Fien De Paepe. De start wordt gegeven om 12 uur en het laatste criterium gaat van start om 16 uur.