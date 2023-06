Vreni schept voortaan ook ijsjes bij Creme de la Creme: “Nog geen seconde spijt van carrièreswitch”

Mieke en Jerry laten alles achter om nieuw leven op te bouwen aan Spaanse kust: “We missen onze kinderen, maar voorts leven we in een droom”

Ze hadden een goed draaiende zaak in Appels en nul ervaring in de immowereld. Maar het verlangen om hun droom na te jagen, zette het leven van Mieke Bracke (44) en haar partner Jerry Mylle (45) twee jaar geleden op zijn kop. Het koppel liet alles achter om een nieuw leven op te bouwen als vastgoedmakelaar aan de zonnige Costa Blanca in Spanje. “Soms moeten we onszelf in de arm knijpen bij zoveel schoonheid. Wij wonen hier dus gewoon, hé”, maken ze vandaag de balans op van hun beslissing.