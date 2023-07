Vrederechter zal plaatsbezoek brengen aan Briel in kader knijtenplaag: “We willen nog meer getuigenissen verzamelen”

OUDSTE BELGEN. De kranige Vera (107), niet gespaard door het leven: “Mijn echtgenoot Pieter was niet altijd ‘nen brave’, maar wel een goede man”

Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze reeks ‘De Oudste Belgen’. Vandaag bezoeken we Vera Gorus in het Woonzorghuis Molenkouter in Wichelen, waar ze pas sinds vorig jaar woont na een val en operatie. Dit is het verhaal van een zelfstandige dame, die geen genoegen nam met de functie van huisvrouw, en dan maar chauffeur werd.