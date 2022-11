Vrachtwagen die fietser aanreed in Appels blijft ontkennen: “Ik zou gestopt zijn als ik hem had aangereden”

AppelsVrachtwagenbestuurder M.E. stond vandaag opnieuw voor de rechtbank in Dendermonde voor zijn aandeel in een aanrijding met een fietser op de Zandstraat in Appels. Op 8 januari 2020 reed hij daar een fietser aan die even in levensgevaar verkeerde. “Ik heb de fietser niet geraakt, anders zou ik zeker gestopt zijn”, verklaarde M.

De feiten dateren intussen al van twee jaar geleden op de Zandstraat in Appels, die bekend staat als heel gevaarlijke straat voor fietsers. R.M werd er toen aangereden en raakte levensgevaarlijk gewond en draagt tot op vandaag nog altijd de gevolgen van het ongeval. De vrachtwagenchauffeur die de aanrijding veroorzaakte reed gewoon door, maar kon in Schoonaarde aan de kant gezet worden. Zijn familie was telkens aanwezig in de rechtbank en reageerde vandaag voor het eerst. “Hij draagt nog steeds de gevolgen met zich mee. Hij was net op pensioen gegaan en kon genieten van zijn werk, maar vandaag kan hij amper nog iets”, verklaarde zijn dochter.

Zij gaf deze verklaring omdat de beklaagde vrachtwagenchauffeur blijft ontkennen dat hij de fietser heeft aangereden. Ondanks alle verklaringen van de getuigen en de bewijslast in het onderzoek. “Als ik hem had aangereden was ik zeker gestopt, ik had geen reden om verder te rijden", klonk het. “Ik had de fietser nog op de brug van Appels gezien, dus ik wist dat hij daar reed.”

Op de Zandstraat kwamen ze elkaar opnieuw tegen, maar bij een uitwijkmanoeuvre raakte hij de fietser met de zware gevolgen vandien. “Het is onmogelijk dat hij hem niet geraakt heeft, zijn arm was volledig verbrijzeld, en dat kan niet van de val geweest zijn", vulde zijn dochter nog aan. De rechtbank doet uitspraak in deze zaak op 16 december.

