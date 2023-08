Vrachtschip zinkt in midden van Schelde: kapitein uit Charleroi vermist

In welke omstandigheden het binnenschip is kunnen zinken is op dit moment nog altijd niets duidelijk. Het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen werd volledig stilgelegd tot 16 uur vanmiddag, maar de kans is groot dat dit nog zal verlengd worden. Het gezonken schip ligt immers in het midden van het water in de vaargeul waardoor het onmogelijk is er nog te varen. Er zal nog moeten bekeken worden of het schip zal versleept worden of geborgen worden, maar de prioriteit gaat eerst naar de slachtoffers. Het binnenschip zou onderweg geweest zijn voor het bedrijf Jogologistics uit Antwerpen. Zij zijn gespecialiseerd in het vervoer over het water. Het bedrijf waar de schipper voor werkte is ook aangeslagen. “Dit raakt ons natuurlijk wat er gebeurd is, maar wij hebben zelf nog niet meer info", zegt Peter Joos van Jogologistics. “De man is afkomstig uit Charleroi en was sinds enkele maanden bij ons in dienst en deed zijn werk heel goed. Hij was nu op weg naar Oost-Vlaanderen om een lading te lossen. We hebben zoiets nog nooit meegemaakt en dit raakt ons diep”, aldus Peter.