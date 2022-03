Vormelingen zamelen materiaal in voor vluchtelingen Oekraïne

De catechesewerking van Grembergen, die jongeren klaarstoomt om hun communie te doen, organiseert elk jaar een wandeling in het dorp in het kader van de “werken van barmhartigheid”. Daar hoort ook inzet voor het goede doel bij. “Doorgaans zamelen onze kinderen dan materiaal in voor kinderfonds De Tondeldoos, dat zich inzet voor kansarme kinderen en hun gezinnen”, zegt Hugo Van Cauwenberg. “Ook deze keer brengen we ingezamelde spullen naar De Tondeldoos, maar die stelt nu ook materiaal ter beschikking voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Het resultaat van onze inzamelactie gaat dus daar naartoe.”

De jongeren zamelden kinderkledij, speelgoed, schoolgerief en voeding in. Dat wordt gestockeerd in de kerk en daar gesorteerd door de vormelingen. “Later komen vrijwilligers van De Tondeldoos alles ophalen”, zegt Van Cauwenberg. “We zijn heel blij dat we hier ons steentje aan kunnen bijdragen. Dat de nood hoog is, is overigens bewezen door het feit dat vrijwilligers al materiaal voor baby’s kwamen uitzoeken nog voor het goed wel in onze kerk gesorteerd was.”