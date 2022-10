Vooruit wil actieplan voor voldoende kinderopvang

DendermondeOppositiepartij Vooruit wil dat er een actieplan komt voor kinderopvang in Dendermonde. De noodkreet is ingegeven door een daling van het aantal onthaalouders in Dendermonde. In vijf jaar tijd daalde dat met een vierde. “We moeten genoeg inspanningen leveren om voldoende opvangplekken te blijven voorzien”, zegt gemeenteraadslid Niels Tas (Vooruit).

Terwijl er in Dendermonde in 2018 nog 57 onthaalouders waren, zijn dat er dit jaar nog slechts 42. Oppositieraadslid Niels Tas kaartte de problematiek aan tijdens de jongste gemeenteraad. “Verwacht wordt zelfs dat er in 2024 nog maar 34 onthaalouders meer zullen zijn. Dat is een daling van veertig procent, of concreet minstens 150 opvangplaatsen voor kindjes minder. En dat terwijl jonge ouders heel veel nood hebben aan kinderopvang. Veel van hen zijn op zoek naar een geschikte opvangplek. Ook cijfers bewijzen dat: vorig jaar meldden zich 120 ouders bij het Lokaal Loket Kinderopvang. Maar liefst zeventig van hen vonden geen plaats. En dat zal in de toekomst enkel moeilijker worden.”

Tas dringt bij het stadsbestuur aan om een actieplan op te maken. “We moeten investeren in zowel kwaliteit als kwantiteit van kinderopvang”, zegt hij. “Het stadsbestuur kan actief een regierol in handen nemen en samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld onderwijs en bedrijfsleven op poten zetten om extra opvangplaatsen te realiseren. Er kan ook een onderzoek komen naar bijkomende steunmaatregelen speficiek voor onthaalhouders om het slechts statuut te compenseren. Denk daarbij aan bijvoorbeeld infrastructuur ter beschikking stellen, energiepremies geven of opleidingen voorzien.”

Schepen Dirk Abbeloos (CD&V) erkent de problematiek. “Onthaalouder is een knelpuntberoep”, zegt hij. “Natuurlijk hopen we dat er op termijn weer meer, en dus voldoende, opvangplaatsen in onze stad komen. Onze stad helpt onthaalouders die nieuw zijn overigens nu al met een installatiepremie van 400 euro. Er lopen ook gesprekken met verschillende organisaties die in kinderopvang voorzien om zich als mogelijke partner ook in Dendermonde te komen vestigen.”

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.