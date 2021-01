Voortvluchtige gevangene gevat door politie in Dendermonde

De man sloeg op de vlucht terwijl hij geboeid was aan de handen. Rond de middag kon hij ontsnappen. Het gaat om een man die afgelopen weekend werd opgepakt in Aalst na een reeks diefstallen. De man is een bekende veelpleger. Sinds de arrestatie zat hij in de gevangenis van Dendermonde, waar de recherche van Aalst hem deze middag ging halen om hem voor te leiden.