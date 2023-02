Voortaan ook kant-en-klare paling uit de automaat in Grembergen

Oudegem/Dendermonde Provincie, stad en VPK werken slaan handen in elkaar voor duurzame energie: “Met restwarmte bedrijf woningen verwarmen”

De provincie Oost-Vlaanderen, het stadsbestuur van Dendermonde en papierverwerkend bedrijf VPK uit Oudegem slaan de handen in elkaar voor een project rond “duurzame energie”. Bedoeling is om in de toekomst met de restwarmte van het bedrijf woningen en andere voorzieningen in Dendermonde te verwarmen. “Zo wordt Dendermonde ook minder afhankelijk van buitenlands gas”, klinkt het.

