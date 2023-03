Volkstuintjes klaar voor komst groen hoekje: “Tuinhier startensklaar voor het Burgerbudget-project”

Totaalreno­va­tie voor gerechtsge­bouw, maar op herstel beschadigd Ros Bei­aard-beeld op toren blijft het wachten: “Nog geen concrete planning voorzien”

In het gerechtsgebouw van Dendermonde is een grote totaalrenovatie gestart, maar voor het beschadigde koperen Ros Beiaard-beeld op de toren is nog geen beterschap in zicht. Voor herstellingswerken die hiervoor nodig zijn, is “nog geen concrete planning voorzien.” Nochtans vertoont het beeld al jarenlang een scheur, die er niet kleiner op wordt.