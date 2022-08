Volkskunstgroep Reynout organiseert na twee jaar pauze opnieuw festival

DendermondeVolkskunstgroep Reynout Dendermonde VZW organiseert op 20 augustus opnieuw ‘Ontdek de wereld in Dendermonde’. Twee jaar lang konden ze hun volkskunstfestival niet organiseren, maar dit jaar doen ze het wel weer opnieuw, al is het in een kleinere versie en op een andere locatie.

In 1973 werd er gestart met een vijfjaarlijks volkskunstfestival in Dendermonde. In 1985 werd er beslist om een jaarlijks evenement te organiseren, aanvankelijk onder de naam ‘Festivalavond met zang, dans en muziek’. Vanaf 2003 werd de festivalavond omgedoopt tot ‘Ontdek de wereld in Dendermonde’. “Door corona werden we echter verplicht om dit evenement tot twee keer toe uit te stellen. Dit jaar willen we uitpakken met een kleinschalig festival omdat we niet kunnen beschikken over de theaterzaal van het cultuurcentrum Belgica wegens renovatiewerken", klinkt het.

Een derde keer uitstellen was dus geen optie. Daarom organiseren ze in de zaal van het Oscar Romero college aan de campus van Winckel een klein festival, met optredens van Rag Morris, de vendelzwaaiers van Namen en de lokale folkgroep van Dendermonde PassePartoe. “Met dit evenement kijken we reeds uit naar volgend jaar want dan viert Volkskunstgroep Reynout zijn 75ste verjaardag. En dat willen we natuurlijk in de kijker zetten met een groots festival", klinkt het.

Diezelfde dag zal ook de Peke Rammekeszandstoet door de straten van Dendermonde trekken. “In samenspraak en met ondersteuning van de stad Dendermonde zijn we op zoek gegaan naar een partner om ‘Ontdek de wereld’ in de kijker te zetten. Samen met de organisatie Life Amusement van de Peke Rammekeszandstoet organiseren we een optocht in de stad met optredens op drie verschillende locaties.

De optocht begint om 14.00 uur, en er zullen drie optredens gegeven worden tijdens de optocht op het Heldenplein, de groene Dender en de Grote Markt. Vanaf 20 uur beginnen dan de optredens. Reserveren is verplicht en doe je via 0477/61 54 16 of festivalreynout@gmail.com.

