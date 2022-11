VLEK-school zet plezier van lezen in de kijker met voorleesbrunch

Sint-Gillis-Dendermonde Inbrekers slaan toe in woning terwijl eigenaars op reis zijn

In de Beekweidestraat in Sint-Gillis-Dendermonde is er ingebroken in een woning terwijl de bewoners op reis waren. De politie kwam ter plaatse de nodige vaststellingen doen, maar van de daders is geen spoor.

22 november