Vleeshuismuseum krijgt interactief belevingsmeubel: “Kinderen spelenderwijs laten kennismaken met prehistorie van onze stad”

Het Vleeshuis, aan de Grote Markt, werd gebouwd in de vijftiende eeuw. In het museum komen bezoekers alles te weten over de oudste geschiedenis van de stad. Pronkstuk tussen de archeologische vondsten, oude documenten en elementen uit vroegere Ros Beiaardommegangen is het 28.000 jaar oude skelet van een mammoet die ooit opgegraven werd in de Sint-Onolfspolder in Dendermonde.