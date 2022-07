Vlaamse feestdag aanleiding voor dag vol topacts op Grote Markt

De Vlaamse Feestdag wordt in Dendermonde gevierd op zondag 10 juli. Vanaf 14 uur is er een goed gevuld programma. De Jeuk Live Band for Kids mag de spits afbijten en zorgt voor een uurtje ambiance. Kinderen kunnen uit de bol gaan op de meest dansbare hits van het moment. Daarna staan de Soulbrothers op het programma. Charel Van Domburg, Vincent Goeminne en Wim Soutaer zorgt voor sterke muziek, overgoten met een sausje humor en plezier. Daarna ontvangt Dendermonde Straffen Toebak met Roel Vanderstukken. Deze Nederlandstalige coverband heeft een uitgebreid repertoire en een hoge dosis feestgehalte. De feestdag afsluiten gebeurt met “Help! A Beatles Tribute”. De band die songs brengt van de beginperiode tot de latere van The Beatles heeft al bijna tweehonderd concerten gespeeld in vele landen en staat gekend om haar pittige concerten. Iedereen is welkom op de Grote Markt. Alles is gratis.