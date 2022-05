Vitrine “Den tijd van toen” toont bezittingen vorige generaties Vier Heemskinderen

Dendermonde Geldboete en rijverbod nadat voetgang­ster gesloten overweg oversteekt

K.S. uit Dendermonde stond woensdagochtend terecht voor de politierechtbank in Dendermonde nadat ze in december vorig jaar een gesloten overweg negeerde in Dendermonde. “Ik moest mijn trein halen om naar het werk te kunnen geraken”, verklaarde de vrouw.

18 mei