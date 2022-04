Vijftigjarige Appels Korfbalclub wordt “koninklijk”

Samen met zes andere verenigingen werd een delegatie van de Appels Korfbalclub ontvangen in de ambtswoning van de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Die mocht in naam van de Koning de titel “koninklijk” officieel overhandigen aan de verenigingen omdat ze vijftig jaar bestaan. Marijke Dierick en Yves Verschraegen namen de titel namens de korfbalclub in ontvangst.

“We hebben een hele weg afgelegd”, zeggen Verschraegen en Dierick. “Nu hebben we onze terreinen en degelijke kantine aan de sporthal van Appels, maar ooit was het behelpen met accommodatie die totaal niet voldeed. Maar de club floreerde en we zijn er trots op dat we nu al vijftig jaar op de teller hebben staan. Nog altijd staat een batterij enthouisaste vrijwilligers klaar om de korfblaclub in goede banen te leiden. We gaan na vijftig jaar een mooie toekomst tegemoet.”