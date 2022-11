Vijf jaar na lancering UiTPAS: “Gebruik stijgt, ook met kansentarief”

Het is een feestjaar voor de UiTPAS in Dendermonde. Het initiatief werd immers precies vijf jaar geleden ingevoerd. De UiTPAS is een puntenspaarkaart voor activiteiten in de vrijetijd, met voordelen voor iedereen: wie naar activiteiten gaat, kan punten sparen en daarmee kortingen of cadeautjes krijgen en kwetsbare inwoners krijgen kortingen voor activiteiten, automatisch en discreet.

“De voorbije vijf jaar zijn er ongeveer 4.000 UiTPASsen verdeeld”, zegt cultuurmedewerker Kristof De Kock. “Daarvan zijn er 600 met kansentarief. Net geen 10 procent van de inwoners in Dendermonde heeft op dit ogenblik dus een UiTPAS. Ongeveer de helft van gebruikers geeft aan de pas vooral te gebruiken om punten te sparen en te ruilen. In de bibliotheek worden de meeste punten gespaard en die worden veelal omgeruild in de permanente boekenverkoop van de bib.”

De UiTPAS zit nog altijd in de lift. En vooral met kansentarief stijgt die sterk. “Door de UiTPAS met kansentarief kunnen kwetsbare gezinnen grenzen verleggen”, zegt schepen Els Verwaeren (N-VA). “Activiteiten die anders financieel onhaalbaar zouden zijn, worden hiermee wel mogelijk. Ze kunnen deelnemen aan cultuur, een museum bezoeken of deelnemen aan sport- en jeugdactiviteiten. Dat is ook het opzet van de UiTPAS: inwoners die het financieel moeilijk hebben ook de kans bieden deel te nemen aan het sociaal leven.”

Het stadsbestuur heeft voor de komende vijf jaar nog flink wat ambitie: de UiTPAS moet nog groeien. “We zijn goed bezig, maar er zijn blijvende inspanningen nodig om het merk UiTPAS bekend te maken bij het grote publiek”, zegt Filip Hendricks van de cultuurdienst. “Ons doel blijft om de participatie aan cultuur-, jeugd-, sport- en andere vrijetijdsactiviteiten te stimuleren voor iedereen, met bijzondere aandacht voor mensen in armoede. De komende jaren willen we een groter en gevarieerder aanbod creëren van UiTPAS-aanbieders en zo ook het gebruik van de UiTPAS door de Dendermondenaren laten stijgen.”

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.