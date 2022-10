Vijf inbraken in Sint-Gillis-Dendermonde: Juwelen en elektrische fietsen gestolen

Dendermonde Marc De Looze (65) draagt macht over aan Frank Van Droogen­broeck tijdens ceremonie op Grote Markt

Op de Grote Markt in Dendermonde vond zaterdagnamiddag de machtsoverdracht plaats als postoverste van de brandweerpost in Dendermonde. Luitenant Marc De Looze heeft de maximumleeftijd bereikt binnen de zone en geeft de fakkel door aan Frank Van Droogenbroeck, die hem vanaf nu zal opvolgen als postoverste in Dendermonde. Dit gebeurde met een plechtige ceremonie. “Het is bijzonder leuk om zo in de voetsporen van mijn vader te kunnen treden", zegt Frank Van Droogenbroeck.

16 oktober