Vierde zware brand in drie jaar tijd veroorzaakt ongerustheid bij VPK: “Ik begrijp de zorgen, maar het risico is zeker niet te groot”

OudegemVoor de vierde keer op drie jaar tijd is er een zware brand gaande bij VPK in Oudegem. De brandweer is er al sinds maandag 16.30 uur in de weer en zal waarschijnlijk nog tot woensdagochtend moeten nablussen. Omdat het de vierde brand is in enkele jaren tijd is er toch wat ongerustheid in de buurt, maar burgemeester Piet Buyse deelt deze ongerustheid niet.