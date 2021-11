VIDEO. Mama met kind op de arm steekt gesloten overweg over, politie start onderzoek naar spoorlopers: “Levensgevaarlijk”

De beelden werden rond 10.30 uur gemaakt aan de overweg in Sint-Gillis-Dendermonde. De slagbomen waren al een hele tijd naar beneden, mogelijk omdat er een defect was, en er was al een trein gepasseerd. Dat was voor enkele voetgangers en een fietser duidelijk te lang. Een mama met een kindje op de arm besloot dat het na iets meer dan 5 minuten genoeg was geweest en negeerde de gesloten slagbomen. Naast haar volgde ook nog een kind op een step. Een volwassen man op de fiets stak enkele seconden later ook gewoon de overweg over.

“Dit gedrag is echt levensgevaarlijk, en het is niet de enige overweg waar ik dit zie gebeuren”, zegt de automobilist. “Vermoedelijk was er wel een technisch defect want het duurde erg lang, maar dan nog is dit moeilijk te vatten.”

Verkeer regelen vanop het spoor

Ook een buurtbewoner aan de Spoorwegstraat even verderop zag dinsdagochtend nog verschillende hallucinante taferelen aan de overweg. “De overweg was hier ook afgesloten door het defect. Ik heb tientallen personen gezien die hier de gesloten overweg negeerde", klinkt het. “Op een bepaald moment reden er zelf auto’s en bestelwagens gewoon door. Een vrouw stapte zelf uit haar wagen en zette haar op de sporen om het verkeer te gaan regelen, het was ongezien wat hier allemaal gebeurde. Ik heb er haar op aangesproken dat dit levensgevaarlijk was, maar ze vond het niet meer kunnen dat ze zo lang moesten wachten tot het probleem opgelost was", besluit hij.

De spooroverweg aan de Hullekenstraat in Sint-Gillis-Dendermonde is heel breed en er passeren minstens 5 treinen per uur op dat moment van de dag, wat dit gedrag levensgevaarlijk maakt. Het is niet de eerste overtreding die gemaakt wordt, in 2019 was er ook een fietser die de gesloten overweg aan de Spoorwegstraat een beetje verderop negeerde.

Onderzoek

De politie van Dendermonde reageert verbolgen op het filmpje en zal een onderzoek opstarten om de personen te identificeren. “Wij hebben het filmpje ook gezien en begrijpen het gedrag allerminst", zegt korpschef Patrick Feys. “We zien hier een onschuldig kind die eigenlijk geen keuze heeft deze overtreding te maken, maar daarnaast zien we ook een oudere man met de fiets mee oversteken. Dit soort overtredingen kunnen niet door de beugel", klinkt het.

De politie wil ook verder inzetten op campagnes en samenwerkingen met Infrabel om dit fenomeen in de toekomst verder te bestrijden. “Mensen moeten beseffen dat dit levensgevaarlijk is en dit fatale gevolgen kan hebben. We hopen nu dat we de overtreders kunnen identificeren", zegt Feys. Als ze geïdentificeerd worden riskeren de overtreders een boete tot 4.000 euro.

Storing

Thomas Baeken van Infrabel laat weten dat er dinsdagochtend een probleem was op de spoorlijn tussen Dendermonde en Londerzeel waardoor sommige slagbomen een hele tijd naar beneden bleven.

“Rond 10.00 uur ontstond er een storing aan de sensoren op de sporen, die registreren wanneer een trein gepasseerd is en de slagbomen weer omhoog kunnen”, klinkt het. “Omdat de sensoren niet werkten bleven de slagbomen dus naar beneden. Dit is uiteraard zeer vervelend, maar het weegt absoluut niet op tegen de risico’s die er dan genomen worden door sommige personen.”

Volledig scherm Een moeder met kind op de arm en een fietser negeerden de gesloten overweg. © RV

Op dat moment lag het treinverkeer op de spoorlijn ook stil voor 40 minuten lang, maar dit is iets wat de voetgangers en fietsers op dat moment niet weten. “Je moet gewoon stoppen en of een andere overweg nemen wanneer er een probleem is. Nu kon er geen trein afkomen omdat het verkeer stil lag, maar de gevolgen kunnen dramatisch zijn wanneer dit wel het geval is", zegt Thomas Baeken.

Spoorlopers

Bij Infrabel krijgen ze regelmatig nog steeds meldingen van spoorlopers. “We hebben eind oktober een actie gedaan met de politie op verschillende locaties, waaruit blijkt dat er toch nog heel wat overtredingen gemaakt worden op het spoorlopen en het negeren van de gesloten overweg.”

Tijdens de eerste 6 maanden van 2021 heeft Infrabel 320 meldingen van spoorlopen op het spoordomein vastgesteld waarbij er 3 dodelijke slachtoffers vielen. Tijdens het eerste semester van 2021 waren er 17 ongevallen aan overwegen waarbij 5 dodelijke slachtoffers en 3 zwaargewonden vielen, in vergelijking met 12 ongevallen, 5 doden en 1 zwaargewonde voor dezelfde periode in 2020. Voor het hele jaar 2020 waren er 614 meldingen van spoorlopen, met 5 doden tot gevolg en gebeurden er 23 ongevallen aan overwegen, met 9 doden tot gevolg.

