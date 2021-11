VIDEO. Mama met kind op de arm steekt gesloten overweg over: “Levensgevaarlijk”

Dendermonde Joachim Heuvinck brengt met Buscemi oude opname van The Jeggpap New Orleans Jazzband weer tot leven: “Hommage aan overleden vader Bert”

Een oude opname van The Jeggpap New Orleans Jazzband uit Dendermonde van 1976 vormt de basis van een nieuwe remix. Makers zijn Joachim Heuvinck, met Dendermondse jazzroots, en DJ Buscemi. Voor Heuvinck is het een bijzondere plaat. “Het is een hulde aan mijn vader Bert, muzikant bij The Jeggpap.”

10 november