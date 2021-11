VIDEO. Mama met kind in de arm steekt gesloten overweg over: “Levensgevaarlijk”

De beelden werden rond 10.30 uur gemaakt aan de overweg in Sint-Gillis-Dendermonde. De slagbomen waren al een hele tijd naar beneden, mogelijk omdat er een defect was, en er was al een trein gepasseerd. Dat was voor enkele voetgangers en een fietser duidelijk te lang. Een mama met een kindje op de arm besloot dat het na iets meer dan 5 minuten genoeg was geweest en negeerde de gesloten slagbomen. Naast haar volgde ook nog een kind op een step. Een volwassen man op de fiets stak enkele seconden later ook gewoon de overweg over.