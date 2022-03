Vicaris Village belooft vijf dagen feest in aanloop naar Ros Beiaardommegang: “Nog iets extra voor wat nu al grootste feest is”

Toen Dendermonde ruim tien jaar geleden zijn Ros Beiaard vierde, stond de Grote Markt na de ommegang afgeladen vol met een feestende massa. Veiligheidsdiensten telden toen achtduizend aanwezigen op het marktplein. “Vanuit veiligheidsstandpunt was dat veel te veel van het goede”, schetst burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Bij de evaluatie van die editie werd toen al geopperd dat we een manier moesten vinden om de feestende massa te spreiden. Een tweede feestlocatie inschakelen, leek een goede optie en de Groene Dender bleek daarvoor een geschikte plek.”

Vijf dagen feest

Op die Groene Dender zullen op zondag 29 mei twee grote ledschermen van 24 vierkante meter staan, waarop het gebeuren op de Grote Markt te volgen is. Zo kan iedereen die geen ticket voor de tribunes op de markt te pakken kreeg toch ook volgen wat daar gebeurt. Ook het binnenzetten van het Ros in de Hollandse Kazerne zal erop te zien zijn. “We investeren dit jaar gigantisch in kwaliteitsvol beeldmateriaal”, zegt Patrick Segers van het Ros Beiaardcomité. “Zo kan de Ros Beiaardommegang live gevolgd worden in bijvoorbeeld ook rusthuizen, maar dus ook op de Groene Dender.”

Brouwerij Dilewyns zorgt er bovendien voor dat er op die Groene Dender vijf dagen gefeest kan worden. De Dendermondse brouwer, gekend om zijn Vicarisbier en één van de hoofdsponsors van de Ros Beiaardommegang, nam voor de uitwerking van een feestprogramma Dieter Mannaert, met genoeg ervaring in het organiseren van events, onder de arm. “De accommodatie voor zondag is voorzien, dan kunnen er evengoed nog wat extra dagen aan toegevoegd worden”, zegt Mannaert. “Al gauw bleek dat we al vanaf woensdag voor elke dag een mooie affiche konden uitwerken. Zo krijgt de aanloop tot de ommegang meteen meer power. We hebben er over gewaakt dat we een uitgebalanceerd programma hebben waar we zoveel mogelijk volk, van jong tot ouder, mee aanspreken.”

Cadeau aan Dendermondenaren

Voor vijf dagen feest tekenen artiesten zoals Mama’s Jasje, Bart Peeters, Janez Detd., de Clement Peerens Explosition en De Romeo’s present, net als verschillende dj’s. Vrijdagavond 27 mei is het aan de Dendermondenaren zelf om de stembanden te smeren. Dan komen de A-Meezingband en Andy Peelman af voor een “Dendermonde Zingt”-versie met live band. “De teksten worden op de ledschermen getoond, iedereen kan meebrullen en op het podium zullen een reeks Dendermondse gastzangers verschijnen”, verklapt Mannaert.

Dat brouwerij Dilewyns deze Vicaris Village uitbouwt, is niet evident maar ze zijn er wel overtuigd van het initiatief. “Als brouwerij hebben we natuurlijk de handen al vol met bier brouwen en verkopen”, zeggen Claire Dilewyns en Kristof Bastiaens. “Maar we wilden gerust van wat al een groot feest is nog iets groter maken, als cadeau aan de Dendermondenaren. Dit is een eenmalig gebeuren voor en door Dendermonde. Het kan het enthousiasme voor 29 mei alleen maar nog meer vergroten.”

Het volledige programma van vijf dagen feest en bijhorende toegangsprijzen is te vinden op www.vicarisvillage.be.