Vicaris lanceert met ‘Creatives’ tijdelijke seizoensbieren: “Aanvulling op onze klassiekers”

Brouwerij Vicaris heeft vrijdag voor het eerst een seizoensbier gelanceerd in hun assortiment. Met Red Punch brengen ze een rood fris fruitbier op de markt. De Dendermondse brouwerij werkte al een tijdje aan het plan om tijdelijke bieren uit te brengen, maar nu is het eindelijk zover. “De liefhebbers van onze traditionele bieren hoeven geen schrik te hebben, want die blijven gewoon bestaan", zegt Claire Dilewyns van Vicaris.

Wie deze zomer eens een ander biertje wil proberen zit goed in Dendermonde. Vicaris lanceerde vandaag immers een nieuw seizoensbier onder de noemer ‘Creatives by Vicaris’. Het eerste bier dat ze op de markt brengen heet Red Punch, en zal vanaf nu beschikbaar zijn tot na de zomermaanden. “De laatste jaren kregen we al meermaals deze vraag of we hier niet mee wilden experimenteren en proberen", zegt Claire. “We hebben jarenlang die boot afgehouden, omdat dit niet zo vanzelfsprekend is, maar nu hebben we enkele jaren geleden beslist dat we toch de stap willen zetten en iets vernieuwend aanbieden op de markt, ook al is dit zeker niet evident om te doen.”

Het eerste zomerbier dat geproduceerd werd is ook bijzonder uniek. “We hebben hiervoor 300 milliliter puur sap gebruikt van de zure kersen en dit aangevuld met het sap van de blauwe honingbes, wat nog nooit gebeurd is in bier", klinkt het. “Het is ook een bijzonder licht bier met een alcoholpercentage van 3,5 procent, waardoor je er zonder schuldgevoel kan van genieten.” Het bier komt ook het beste tot zijn recht wanneer er gedroogde vruchten worden aan toegevoegd. Daarom voorziet Vicaris bij het bier ook een stuk gedroogde appelsien om er aan toe te voegen. “Op deze manier komt er een andere smaak in het bier en komt het nog beter tot zijn recht", aldus Claire. “Het bier heeft ook absoluut geen zoete smaak, waardoor het zowel geschikt is voor mannen als voor vrouwen.”

Het bier heeft nog enkele unieke eigenschappen. Zo is de Red Punch volledig glutenvrij en ook veganistisch, een extra pluspunt vindt het bedrijf. “Het bier is ook alleen maar gemaakt in blikken, met een ontwerp van lokale makelij op het blikje. Dit is een heel bewuste keuze, want we merken in de horeca dat de vraag naar blik veel groter aan het worden is dan naar flesjes, omdat die zodanig veel gestegen zijn in prijs", klinkt het. “Natuurlijk is het ook ecologischer en veel duurzamer, en dat speelde ook een belangrijke rol.”

Het bier zal geserveerd worden bij de lokale horeca, en ook bij enkele specifieke bierwinkels. “De bedoeling is niet om het bier op de markt te laten, maar het enkel voor een bepaalde tijd te brouwen en serveren", zegt Claire. “Het is niet de bedoeling dat het bier terugkomt, maar we willen wel naar de winter toe een ander tijdelijk bier creëren, en ook voor de jaren nadien zijn er plannen om dit verder te zetten. We zijn enorm trots op wat we hier gemaakt hebben en dat we iets uniek kunnen aanbieden aan de bierliefhebber", besluit Claire.

