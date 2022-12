Verwarming in panne in Sint-Egidiuskerk: Middernachtmis verhuist naar dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk

Lebbeke/Dendermonde Topsport verhuist van Lebbeke naar Mechelse­steen­weg in Dendermon­de: “Het was stoppen of helemaal in het nieuw beginnen”

Precies dertig jaar is sportwinkel Topsport gevestigd aan de Brusselsesteenweg in Lebbeke. Maar daar komt nu verandering in. De zaak verhuist naar de Mechelsesteenweg in Dendermonde. “Merken van sportkledij stellen steeds hogere eisen, alleen met een nieuwbouw konden we daaraan voldoen”, klinkt het.

14 december