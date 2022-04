Verschillende wegenwerken op komst die voor hinder zullen zorgen

Vanaf 14 april zullen er in de Dijkstraat vier dagen lang rioleringswerken plaatsvinden ter hoogte van huisnummer 65. De weg is er volledig afgesloten ter hoogte van de werfzone en enkel plaatselijk verkeer is toegelaten. Ook fietsers en bromfietsers kunnen niet passeren. Er is een volledig parkeerverbod in de straat en een omleiding wordt voorzien.

Ook in de Holstraat zullen er rioleringswerken uitgevoerd worden. Deze starten op 18 april en duren tot 29 april. Ook hier is de rijbaan afgesloten en is er enkel plaatselijk verkeer toegelaten tot aan de werfzone. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang. In de Volkaertwegel zullen sleufwerken uitgevoerd worden in opdracht van Telenet. De rijbaan is hier ook afgesloten en er is enkel plaatselijk verkeer mogelijk.

Verder staan er ook werken op de planning in de Donckstraat in Dendermonde. Vanaf 26 april tot 12 mei zullen er werken uitgevoerd worden door Farys. Er is een parkeerverbod in de hele werfzone en doorgaand verkeer is niet mogelijk.

Tot slot zullen er ook nog enkele kleine werken uitgevoerd worden door de stad Dendermonde. Het gaat dan vooral om een nieuwe asfaltlaag en kleine werken in een aantal straten. Onder meer de Molenkouterstraat, Opstalstraat, Brukkelen, Oudegemstraat, Vrankrijkstraat, Steenweg van Grembergen, Scheepswerfstraat, Kloosterstraat, Greffelinck en Sas staan op het programma. Ook hier is tijdelijk geen verkeer mogelijk.