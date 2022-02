Vermoeide vrachtwagenchauffeur zorgt voor ravage vlakbij gemeenteschool en ramt twee wagens en gevel

OudegemOp de Ouburg in Oudegem is vrijdagochtend een zwaar ongeval gebeurd met een vrachtwagen en twee personenwagens. De trucker was op weg naar VPK toen hij plots van de rijbaan afweek en zich tegen de gevel van een veranda boorde. De trucker zou verklaard hebben dat hij “een beetje moe was”.

Het ongeval gebeurde iets voor 8.00 uur ‘s morgens aan de gemeenteschool in Oudegem. Een vrachtwagenchauffeur kwam er uit de richting van Aalst toen het plots stevig mis liep. Abdellah Bouslah was net op weg naar school, toen hij het ongeval zag gebeuren. “Ik zag de vrachtwagen plots zonder enige aanleiding van rijstrook veranderen", zegt Abdellah. “Hij reed hierbij een tegenligger frontaal aan en raakte daarna ook nog een ander voertuig. Nadien kwam hij tot stilstand tegen de gevel van een veranda", klinkt het. De jongeman zelf is ook bijzonder in shock door het ongeval, maar is blij dat het afgelopen is zonder doden. “Iets na 8 uur passeert hier heel veel volk om naar school te gaan, als het ongeval dan gebeurd was had dit veel erger kunnen aflopen, hier is een drama vermeden”, zegt hij.

Volledig scherm © Koen Baten

Volledig scherm De ravage was bijzonder groot na het ongeval. © Koen Baten

De schade na het ongeval is bijzonder groot, en ook de woning liep aanzienlijke schade op. Een deel van de veranda zou in de voorruit van de vrachtwagen zitten. De bewoner van het huis was in shock en wilde liever niet reageren op de feiten.

Bij het ongeval raakte zowel de trucker als een bestuurder uit de personenwagen gewond. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar er is geen levensgevaar. De vrachtwagenchauffeur zou in een eerste korte verklaring gezegd hebben dat hij een beetje moe was. Of er andere factoren aan de basis van het ongeval lagen is op dit moment nog niet duidelijk. Door het ongeval was er bijzonder veel verkeershinder aan de school en stonden er in beide richtingen lange files. De brandweer van Dendermonde en Berlare waren ter plaatse om de ravage van het ongeval op te ruimen.

Volledig scherm © Koen Baten

Volledig scherm © Koen Baten

Volledig scherm © Koen Baten

LEES OOK:

Volledig scherm © Koen Baten

Volledig scherm © Koen Baten