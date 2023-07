Verloren handtas bracht Roger en Hilda bij elkaar, nu zijn ze diamanten paar

Pakje drugs aangetrof­fen op speel­plaats kinderop­vang Kwakkeltje: “Geen idee van wie, maar we blijven extra waakzaam”

Op de speelplaats van de buitenschoolse kinderopvang Kwakkeltje in Lebbeke is een verdacht pakje met drugs gevonden. Dat gebeurde al midden deze maand, maar raakte nu pas bekend omdat VB-raadslid Reinoud Van Stappen het tijdens de jongste gemeenteraad ter sprake bracht. Van wie het pakje is, is een raadsel. “Wij zijn erg geschrokken van deze vondst”