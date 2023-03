Verlichting voor Tanneweg en Ayabrug

De Tanneweg en Ayabrug werden gerealiseerd om de nieuwe gevangenis in Dendermonde te kunnen ontsluiten. Maar tot nu toe is het er ‘s avonds en ‘s nachts donker. Dat komt omdat de openbare straatverlichting richting Tanneweg momenteel stopt ter hoogte van het scoutsterrein aan de Tragel. De verdere toegangsweg richting gevangenis is niet voorzien van openbare verlichting.

Maar daar komt verandering in. In de bouwvergunning die De Vlaamse Waterweg voor de realisatie van de weg aanvroeg, werd immers wel verlichting opgenomen. Die is voorzien voor zowel de toegangsweg als aan de landhoofden van de brug. In totaal komen er 22 verlichtingspalen. Langs de toegangsweg is dat telkens een paal tussen rijweg en fietspad met twee armaturen om beide te kunnen verlichten. Op de landhoofden gaat het om palen met één armatuur voor het verlichten van de rijweg.