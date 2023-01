Verlenging voor verkeerslus Sint-Gillis: stad organiseert bevraging bij omwonenden over eenrichtingsverkeer

De verkeerslus werd in het najaar 2022, vijf jaar na afvoeren van het circulatieplan voor Sint-Gillis, weer boven water gehaald. Aanleiding was de plaatsing van een bouwkraan in de Hullekensstraat en werken van Fiberklaar in de omgeving. De stad besliste voor de veiligheid om eenrichtingsverkeer in te stellen in een lus via de Hullekenstraat vanaf Elsbosstraat richting spoorweg, Bareelstraat, Pastoor Claeysstraat, een deeltje Buisstraat en Spoorwegstraat tot Elsbosstraat. De Elsbosstraat bleef wel tweerichtingsverkeer.