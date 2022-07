Verko houdt zomerregeling afvalophaling al zeker aan tot 22 juli

Omdat voor deze week tropische temperaturen aangekondigd waren, besliste Verko om haar afvalophalers elke dag een uur vroeger te laten starten met hun ronde. Over die zomerregeling is nu beslist dat ze nog een week langer zal aanhouden, tot met vrijdag 22 juli. De warmte blijft immers ook dan aanhouden. Dat betekent dat de ophaalploegen van Verko dagelijks om 6 uur ’s ochtends aan de slag gaan in plaats van om 7 uur.

Voor de inwoners betekent dit dat ze het afval een uur vroeger buiten moeten zetten, of al de avond voordien. “Door een uur vroeger aan de slag te gaan, geven we onze afvalophalers de kans om de grootste warmte voor te zijn”, zegt directeur Peter De Leeuw. “Deze beslissing is genomen in onderling overleg met de werknemers. Het is in het belang van hun comfort dat we de werkomstandigheden aanpassen.