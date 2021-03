Verkeersslachtoffer Lotte getuigt in aangrijpende video over ongeval dat haar vriend het leven kostte: “Ik deel heel harde beelden, maar ik wil jongeren sensibiliseren”

Dendermonde Pakketjes met complimen­ten voor leerkrach­ten GO!Talent: “Altijd fijn om een boost te krijgen”

1 maart Alle leerkrachten van GO!Talent in Dendermonde kregen maandagochtend een pakketje met wat fijne woorden. Aanleiding was Complimentendag. “We zetten hier extra op in, omdat zeker in een moeilijke tijd als dit het altijd fijn is een complimentje te krijgen”, zegt coördinator Kim Goossens.