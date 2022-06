Verkeershinder in Varenbergstraat door werken

Een aannemer gaat aan de slag in de Varenbergstraat in Oudegem in opdracht van Fluvius. Er wordt vanaf woensdag 22 juni gewerkt aan de nutsleidingen. Deze werken zullen duren tot dinsdag 28 juni. De rijweg wordt hiervoor afgesloten ter hoogte van huisnummer 47. Daardoor is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Varenbergstraat. Bestuurders moeten omrijden. Er geldt ook een plaatselijk parkeerverbod aan de werfzone. Plaatselijk verkeer kan de straat in, maar alleen tot aan de werf.