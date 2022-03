Verkeerhinder verwacht op N41 door dringende herstellingswerken

Dendermonde Mike brengt legende Ros Beiaard weer tot leven in nieuw boek: “Roman uit 1508 toeganke­lij­ker gemaakt en Dendermond­se elementen toegevoegd”

Mike Van Acoleyen (54) brengt de legende van het Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen weer tot leven in een nieuw, toegankelijk boek. Hij baseerde zich daarvoor op het oudste werk dat hij rond het middeleeuws verhaal kon terugvinden, uit 1508. “Natuurlijk speelt mijn versie zich in Dendermonde af”, zegt hij. “Noem het gerust een ridderverhaal voor volwassenen, een avontuur in sneltreinvaart.”

14 maart