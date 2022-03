Verhoogde concentraties PFAS op site tijdelijke brandweerkazerne aan Noordlaan, maar bodem moet niet verder onderzocht

Naar aanleiding van het PFOS-schandaal van chemiebedrijf 3M besliste de Openbare Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij (OVAM) om in Vlaanderen sites met een mogelijk verhoogd risico op PFAS-verontreiniging te inventariseren en onderzoeken. Focus lag daarbij ook op brandweerkazernes en brandweeroefenterreinen. In Dendermonde gaat dat over de omgeving rond de Oude Vest 150 waar jarenlang de brandweerkazerne was gehuisvest en nu een nieuwe wordt opgetrokken, de Noordlaan 33 waar de brandweer momenteel tijdelijk gehuisvest is en de Oudegemsebaan 2 waar de brandweerpost van Oudegem vroeger gevestigd was.