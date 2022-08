Verhalen luisteren tijdens bankenwandeling

“Het bankje” in Baasrode loopt tot 30 september. Geïnteresseerden nemen tijdens de bankenwandeling plaats op een bankje, scannen een QR-code en kunnen luisteren naar intieme, bizarre en aangrijpende dialogen. Kunstenaars, theatermakers en schrijvers uit heel Vlaanderen en Brussel werkten daaraan mee en het productiehuis Huis van Eustachius bracht alles samen in een wervelende podcast. “Het Bankje” is een initiatief van Opendoek vzw, de koepel van het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel. Er is geen vast startpunt, deelnemers kunnen gelijk waar op de route inpikken. Het traject van de wandeling is te vinden op de stadswebsite of op papier in lokaal dienstencentrum ‘t Plein van Baasrode en bij lokale handelaars in deze gemeente. Op wandel gaan en luisteren kan gratis.