Vergeten pan op het vuur veroorzaakt rookontwikkeling

De brand werd opgemerkt omstreeks 15.15 uur in een appartement in de Serbosstraat. Er was rookontwikkeling te zien en daarop werd de brandweer gebeld. Bij aankomst was het probleem al verholpen en dus hoefde de brandweer niet te blussen. Schade in het appartement was er bijna niet, alleen zag het plafond zwart door de rook. Er werd gezorgd voor verluchting. Alle bewoners werden even geëvacueerd uit voorzorg, maar konden snel weer naar binnen.