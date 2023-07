Vereniging Familiekunde zet deuren pastorie open tijdens jaarmarktweekend

Steven wordt hypnosethe­ra­peut en life coach: “Praktijk in pipowagen tussen bomen in achtertuin”

Steven Guiot (49) uit Appels gaat voor een nieuw verhaal. De teamcoach die enkele jaren ook horecabaas was in koffiebar Happy Days in Dendermonde, start een praktijk als hypnosetherapeut en life coach. En dat vanuit een pipowagen in zijn achtertuin. “Show moet je hier niet verwachten. Dat is voor tuinfeestjes, niet voor therapie”.