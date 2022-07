Vereniging Familiekunde zet deuren De Oude Pastorie open

De kermis en jaarmarkt in Appels geven aanleiding tot vier dagen feest. Ook de Vereniging voor Familiekunde, gespecialiseerd in reconstrueren van stambomen, doet hieraan mee. De vereniging verhuisde immers nog niet zo lang geleden naar een nieuw onderkomen in Appels. De vroegere pastorie aan de Hoofdstraat is haar nieuwe thuis. Het werd er omgedoopt tot documentatiecentrum “De Oude Pastorie”. Vanaf vrijdag 15 juli vindt daar de Genealogische en Geschiedkundige Boekenbeurs plaats. Wie wil, kan ook verpozen op het gelegenheidsterras en de sfeervolle pastorietuin bij een koffie, een glaasje wijn of bier en appelgebak. Op vrijdag 15 juli, zondag 17 juli en maandag 18 juli zijn bezoekers welkom vanaf 10 uur, op zaterdag 16 juli vanaf 14 uur.