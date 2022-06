Verbouwing voor Kringloopwinkel, maar eerst “knotsgekke bulkverkoop”

Dendermonde Leden kinderge­meen­te­raad sluiten werkjaar af: “Knuffel­ste­nen voor meer kindvrien­de­lij­ke­re begraaf­plaat­sen”

In Zaal Belgica Bis in Dendermonde vond donderdag de slotzitting van de kindergemeenteraad plaats. Het voorbije jaar dachten de kinderen vooral na over kindvriendelijkere begraafplaatsen. Ze willen knuffelstenen op de kerkhoven.

9 juni