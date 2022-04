Vendeliers Reynout na meer dan twee jaar repeteren klaar voor Ros Beiaardommegang

Volkskunsgroep Reynout is een constante in de jaarlijkse reuzenommegangen Katuit en dus ook in de tienjaarlijkse Ros Beiaardommegang. Met zeventien vendeliers en negen trommelaars zal de vereniging daar aantreden. Ze zorgen ervoor dat het Ros Beiaard in goed gezelschap verkeert en verzorgen met Ros Beiaardvlaggen de aankondiging van de Reuzen Mars, Indiaan en Goliath en het geliefde Peirt. “Onze Ros Beiaardvlaggen en trommelmuziek hitsen het publiek op”, zegt Michel Van Driessche van Reynout.

Speciaal voor de Ros Beiaardommegang schreef vendelleider Eric Cardon ook een uniek nummer dat opgevoerd wordt op de Grote Markt als opwarming voor het vuurgevecht van het Ros Beiaard. “Het is een choreografie geworden waarin het Ros Beiaardlied verweven zit en waar de vendeliers een combinatie opvoeren van geometrische figuren gecombineerd met synchroon uitgevoerde vendelbewegingen”, zegt hij. “Het zal zeker de moeite zijn. We zijn hier al meer dan twee jaar voor aan het repeteren.”

Mooi geheel

Meer dan twee jaar het repetitieschema aanhouden, bleek niet evident. “Het was een kwestie van gemotiveerd te blijven”, zegt Kris Dierickx, leider van het trommelkorps. “Door de maatregelen om de pandemie in te dijken was het immers voor grotere periodes niet toegelaten om te repeteren. Het was dan telkens terug herstarten en in vele gevallen terug alles opnieuw aanleren om tot een mooi geheel te komen. Ondertussen weten we wel dat alles goed komt.”

Nooit eerder stapte Reynout overigens met zo’n grote groep vendeliers en trommelaars in de Ros Beiaardommegang. Het is een mix van jeugd en ervaring. “Een aantal vendeliers en trommelaars doen hun vierde keer mee, maar voor de 65-jarige André Velleman is het zelfs zijn vijfde keer”, zegt Van Driessche. “Jasper Preneel is met zijn 14 jaar dan weer de jongste vendelier, maar hij slaagt er wel in zijn vendelvlag tot veertien meter hoog te gooien.”

Volledig scherm Nooit eerder stapte Reynout met zo een grote groep vendeliers en trommelaars in de Ros Beiaardommegang. © Geert De Rycke

Volledig scherm © Geert De Rycke

Volledig scherm © Geert De Rycke