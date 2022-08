Vemmekensspoeling kan na twee jaar coronapauze opnieuw doorgaan: “Organiseren wat mensen van ons verwachten"

Reus Polliet mag eindelijk weer dansen tijdens halfoogstfeesten in de Torrestraat in Sint-Gillis-Dendermonde en dit op 13, 14 en 15 augustus. Hij kijkt er alvast naar uit en met hem ook de vele vrijwilligers van de VZW Jeugd Zonder Dak die al jaren deze organisatie op zich nemen. “De coronapandemie heeft ons er in 2020 en 2021 toe gedwongen onze traditionele feesten te annuleren. Dat was met spijt in het hart, maar ook in de wetenschap dat we er terug zouden staan zodra het mogelijk was”, zegt Erwin. “Dit jaar komen we opnieuw met het programma dat bezoekers van ons gewoon zijn en waarderen. Op zaterdag is er het traditionele varken aan het spit en stijgen er luchtballonnen op van het terrein. Op zondag is er naar goede gewoonte opnieuw onze grote rommelmarkt en kunnen bezoekers in de namiddag kennismaken met heel wat oude ambachten. Maandag 15 augustus is traditioneel voorbehouden voor de oldtimer tractorenrit.”