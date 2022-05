Veilingmeester Mark leybaert maakt eigen versie van Ros Beiaard: “Jaar aan gewerkt en alleen maar recyclage”

Mark Leybaert (55) is ondertussen de derde generatie aan het hoofd van het gelijknamige veilinghuis in Dendermonde. Meer dan dertig jaar werkt hij in de zaak, nadat zijn grootvader en vader het hem voordeden. Maar toen door de coronacrisis ook de veilingen stil vielen, gaf dat tijd om eens iets anders te doen. “Een project waar ik al lang van droomde, kwam zo in een stroomversnelling”, zegt Leybaert. “Ik had me altijd voorgenomen om na mijn pensioen een sculptuur van het Ros Beiaard te maken. De coronapandemie zorgde ervoor dat het sneller gebeurde.”