Veeloo van stadscentrum naar Eegene voor nieuw test- en adviescentrum: “Vlak aan de Schelde, ideaal voor een rustige testrit”

SchoonaardeDe fietswinkel Veeloo heeft het stadscentrum van Dendermonde verlaten om zich te vestigen aan de Eegene in Schoonaarde. Daar is meer ruimte voor een test- en adviescentrum. “Want zij zijn geen klassieke fietswinkel”, zegt zaakvoerder Jens De Mulder.

Veeloo, het Belgisch merk van elektrische fietsen, heeft vestigingen in Ninove, Aalst en Dendermonde. In de Ros Beiaardstad was de zaak aanvankelijk in het stadscentrum gevestigd, maar is de eerste winkel van de keten die een stadskern verlaat. Aan de Eegene is een nieuw test- en adviescentrum geopend.

“Dit gebeurde niet zomaar”, zegt zaakvoerder Jens De Mulder. “Verschillende factoren zorgden ervoor dat we op zoek gingen naar een nieuwe locatie in Groot-Dendermonde. De plek aan de Eegene heeft voldoende troeven om Veeloo verder uit te bouwen. We willen immers naast kwaliteit vooral de focus leggen op klantenservice. In onze nieuwe winkel lukt het beter om bezoekers een unieke beleving mee te geven.”

Volledig scherm © RV

De Mulder doelt daarmee op een indoor testbaan die in de winkel aanwezig is. Bezoekers kunnen er meteen een fiets uitproberen. “Daarnaast is er ook een netwerkhoek voorzien om workshops te organiseren rond veilig fietsen”, zegt hij. “Bovendien bevindt de Eegene zich vlakbij de Schelde en is dus een ideale uitvalsbasis voor een rustige testrit.”

De zaakvoerder benadrukt dat Veeloo “geen klassieke fietswinkel” is. “We brengen ons eigen merk op de markt”, zegt hij. “Een uitgebreid gamma hebben we niet, maar we focussen op enkele modellen. Daardoor kennen we onze fietsen door en door en kunnen we klanten daardoor ook heel goed adviseren.”

Veeloo Dendermonde bevindt zich aan Eegene 2.

Volledig scherm © RV

