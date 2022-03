Vastgoedgroep Huyzen en projectontwikkelaar IPON organiseren het lanceringsevent van de tweede fase van residentie Molenhof: “Het is een architecturale parel in een privatief parkdomein”

Residentie Molenhof is een modern project bestaande uit drie gebouwen. Het eerste gebouw (fase 1) is op één appartement na volledig uitverkocht. In de volgende fase worden de twee andere gebouwen aangeboden, met in totaal vierentwintig 1-, 2- en 3-slaapkamerappartementen. “Op 26 maart houden we een pre-sale; je ontvangt er dus als eerste informatie over het project en hebt de eerste keuze uit de aangeboden appartementen”, aldus Tanja Vanhauwe.

Wonen in het groen

Het event gaat door op de site zelf. Die bevindt zich op een uitstekende locatie, namelijk op wandelafstand van het centrum van Baasrode, een deelgemeente van Dendermonde, met scholen, sportcentra, grootwarenhuizen, openbaar vervoer,… in de buurt. “Wie toch de wagen nodig heeft, kan die kwijt in een garagebox of in de ondergrondse parking.”

Deze architecturale parel is ingeplant in een privatief parkdomein, dat werd aangelegd voor deze residentie. “Tijdens het lanceringsmoment zullen we een rondleiding in het domein geven”, zegt Tanja Vanhauwe. “Daarenboven beschikken alle appartementen over een mooi en ruim terras.”

Lees verder onder de foto’s

Volledig scherm Alle appartementen beschikken over een ruim terras. © Huyzen Vastgoed

Volledig scherm © Huyzen Vastgoed

Modernste technieken

Louis Van Hulle, namens de projectontwikkelaar IPON: “We werken met de allernieuwste technieken, onder meer vloerkoeling en vloerverwarming door middel van een individuele, geothermische warmtepomp en zonnepanelen. Hierdoor zijn de appartementen bijna-energieneutraal, wat wil zeggen dat ze een E-peil van 20 of lager hebben. Gedurende vijf jaar hoef je daarom geen onroerende voorheffing te betalen.”

Interessante vastgoedinvestering

“Verder is een appartement in Molenhof ook een interessante vastgoedinvestering, met een goed verhuurrendement”, aldus Tanja Vanhauwe. “De verkoop zal vlot verlopen dus snel zijn, is de boodschap. Je kan rekenen op professionele hulp bij de keuze van afwerking van je appartement.”

Verhuizen zonder risico

Verhuizen is niet altijd evident, zeker als je eerst je eigen woning nog moet verkopen. Kandidaat-kopers staan er zeker niet alleen voor. “Ons kantoor kan kopers begeleiden bij het volledige aan- en verkoopproces. Onze makelaars zijn goed opgeleid. Zij staan kopers bij met al hun technische en financiële vragen en ontzorgen hen van de eventuele verkoop van hun huidige woning. Zo lopen kopers geen enkel risico en kunnen ze vanaf dag één zorgeloos intrek nemen in hun nieuwe stek”, aldus Tanja Vanhauwe nog.

PRAKTISCH Ontdek dit schitterend nieuwbouwproject tijdens het lanceringsevent, dat doorgaat op zaterdag 26 maart tussen 10 uur en 16 uur in Baasrode, Molenberg 21.

Volledig scherm Een mogelijke manier om je nieuwe stek in te richten. © Huyzen Vastgoed

Volledig scherm © Huyzen Vastgoed