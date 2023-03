Vanochtend kans op lichte regen en bewolking in Dendermonde

GO! Scholen­groep organi­seert derde editie online jobevene­ment

GO! scholengroep Het Leercollectief organiseert op 30 maart de derde editie van haar online jobevenement. Mensen die het onderwijs willen instappen of er al met beide voeten instaan, ontdekken er meer over de 30 GO! onderwijsinstellingen in de regio Dendermonde, Lokeren, Hamme, Wetteren en Moerbeke.